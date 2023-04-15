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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 2675 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك قبل طرحها بأسواق الغربية

حملة بيطرية بالغربية
حملة بيطرية بالغربية

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، اليوم من مصادرة  2675 كيلو أسماك مدخنة " رنجة" ، مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى وأخرى يشتبه فى عدم صلاحيتها، قبل بيعها لجمهور المواطنين بالتزامن مع عيدي القيامة وشم النسيم.

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كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجان تفتيشية من قطاعات المديرية و الإدارات البيطرية  بطنطا وكفرالزيات وبسيون، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع شرطة المسطحات والبيئة.

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وأسفرت عن ضبط  2675 كيلو أسماك مدخنة " رنجة"، عبارة عن 1255 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الأدمى، و1420 كيلو رنجة يشتبه فى عدم صلاحيتها لاستهلاك الأمى، وذلك داخل مصانع ومحلات للأسماك المدخنة.

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وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير 9 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

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