خبير يوضح كيفية رفع مستوى أداء المعلم وزيادة مهاراته في المجالات التربوية

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن أداء المعلم له تأثير كبير على جودة التعليم ونجاح الطلاب، ومن أجل ذلك، تحرص وزارة التربية والتعليم علي تحسين جودة التعليم من خلال برامج التدريب المهني للمعلمين والتي تهدف إلى تحسين مهاراتهم وزيادة معرفتهم التربوية والتعليمية، بجانب التركيز على اختيار المعلمين الجدد بعناية وتوظيفهم بعد اختبارات وتقييم لمستواهم وكفاءتهم، وتحسين برامج تأهيلهم وإعدادهم في الجامعات، موضحًا أن كل هذه الجهود تساهم في رفع مستوى جودة التعليم وتعزيز التحولات الحضارية والتقنية في عالم التعليم.

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هناك اهمية كبيرة لاعادة النظر في برامج تأهيل المعلمين وإعدادهم في الجامعات وإعادة تدريب المعلمين القدامى لتمكينهم من مواكبة اساليب التعلم الحديثة، الى جانب ايجاد برامج نوعية لمختلف فئات الطلبة حسب مستواهم في كل المراحل الدراسية مع التركيز على الانفتاح على التكنولوجيا في التعليم وتمكين الطلاب من مهارات التعليم الالكتروني.

وطالب الخبير التربوي، بضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الاصلاح التربوي لانه لها تأثير إيجابي على التعليم في البلدان المختلفة، حيث يمكن للدول أن تستوحي أفكارًا وخبرات وتجارب من بعضها البعض، ويمكن أن يساعد التطوير والتحسين المستمر لموارد البشرية في قطاع التعليم على رفع مستوى الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة في التعليم وعلى سوق العمل بشكل عام، ولذلك تحرص الدول العمل على تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب في مجال التعليم والتدريب المهني، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن التدريب التربوي للمعلمين هو جزء من الاستراتيجية الشاملة لتحسين المنظومة التعليمية وتحقيق نتائج إيجابية في الأداء التعليمي، لان التدريب التربوي أداة مهمة لتنمية مهارات وقدرات المعلمين وتحسين طرق التدريس وتقنيات التعلم والتقييم، وبالتالي يمكن تحقيق تحسينات كبيرة في نتائج التعلم للطلاب من خلال تحسين جودة التعليم المقدم للطلاب والمجتمع.

ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن الوزارة تعمل على توفير برامج تدريبية متنوعة ومتطورة للمعلمين والمدربين التربويين، بما يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلبات عملهم، وذلك لتحقيق أهداف التطوير والتحسين المستمر في النظام التعليمي.