استعداداً للأعياد .. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد بجميع المديريات

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توجيهات للأجهزة التنفيذية، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال احتفالات شم النسيم، وعيد القيامة، وعيد الفطر المبارك، وتكثيف الحملات التفتيشية على المواقف والطرق والمزارات السياحية والأسواق، والتأكد من توافر كافة السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مناسبة وبكميات تفى احتياجات المواطنين، مع استمرار متابعة عمل المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة والتأكد من توافر المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وشدد محافظ الفيوم، على مسئولي كافة القطاعات، بضرورة التأكد من الجاهزية والتأهب إلى الدرجة القصوى والجدية فى العمل واليقظة التامة، خلال فترة الأعياد، وذلك من خلال اللجان المشكلة بكل قطاع، للتعامل الفوري مع أي أحداث، والاستجابة بشكل عاجل لشكاوى المواطنين، من خلال غرف العمليات بكل مركز بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة.

كما طالب محافظ الفيوم، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين ومباحث التموين، خلال فترة الأعياد، على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم، ومنافذ بيع السلع واللحوم، وأسواق الخضار والفاكهة، خاصة محلات بيع الأسماك، ومراجعة مخازن المواد الغذائية بشتى مراكز المحافظة، للتأكد من جودة وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ، مسئولي الطب البيطري، والصحة، والتموين، والأوقاف، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، والمتابعة الميدانية، والمواقف، والسياحة، والبيئة، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، لتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الطرق والمزارات السياحية والأماكن الترفيهية والأسواق، والمرور الدوري لإحكام السيطرة بنطاق عمل كل قطاع من القطاعات، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين خلال أيام الأعياد.

وشدد محافظ الفيوم، على تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للتواصل على مدار الساعة خلال فترة الأعياد مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات، وتواجد الإدارات الميدانية فى النوبتجيات على مدار اليوم، لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أى مشكلات أولاً بأول.

كما شدد "الأنصاري" على رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظة، وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم، مع فتح أقسام الاستقبال على مدار الساعة، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أى نواقص فى الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال إجازة الأعياد فى حال الاحتياج لذلك.

وأكد المحافظ، على ضرورة تواجد خدمات شركات المرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، علي مدار اليوم بجميع المواقع التابعة للشركة، خلال أيام العطلات والأعياد، مع تواجدهم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات طارئة في حينها، موجهاً بتوفير سيارات مياه تحت الطلب بالقرب من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، للتدخل الفوري فى حالات الطوارئ، وزيادة عدد فرق الطوارئ بقطاع الكهرباء للتدخل الفوري في حالة حدوث أى انقطاع للتيار الكهربائي وتأمين وصول التيار للمنشآت الحيوية مثل المستشفيات وغيرها.

كما تابع "الأنصاري" تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر على الوجه الأكمل وإزالة كافة المظاهر السلبية، مشدداً على ضرورة تكتيف أعمال النظافة بمحيط الكنائس ودور العبادة وعدم السماح بوجود أية إشغالات مع الاستمرار فى جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن.

وأصدر محافظ الفيوم، تكليفات لرؤساء المدن والوحدات القروية، بالتنسيق مع مسئولي الزراعة، للتصدي لظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص خاصة خلال فترة الإجازات، موجهاً بضرورة تواجد نوبيجات علي مدار اليوم من جميع الجهات المعنية، للتصدى بكل حزم وبمنتهى الشدة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع المتابعة المستمرة لرصد أى مخالفات وإزالتها علي الفور.

كما وجه المحافظ، مسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتعاون مع مسئولي الإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي، والإدارة العامة لمرور الفيوم، لمتابعة مواقف السيارات لعدم السماح باستغلال المواطنين وزيادة الأجرة خلال فترة إجازة العيد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، موضحاً أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتلقى بلاغات المواطنين عبر الأرقام ٢١٦٨٠٤١ ، و ٢١٦٨٠٤2 و ٢١٦٨٠٤٣.