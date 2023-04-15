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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 39 قطعة سلاح ناري فى حملة أمنية بأسيوط

الاسلحة
الاسلحة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة (أسيوط) .

أسفرت الحملة عن ضبط  (39) قطعة سلاح نارى عبارة عن (12 بندقية آلية - 14 بندقية خرطوش- 13 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (25 متهم " لعدد 12 منهم معلومات جنائية").

وتم ضبط (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (6 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (368) حكم قضائى متنوع.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .

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