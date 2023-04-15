مفتي الجمهورية يوجه نصيحة غالية لكل مسلم ارتكب ذنبا .. فيديو

وجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، العديد من النصائح للفرد المسلم، قائلأ:" على المسلم ألا ييأس إطلاقا من رحمة الله ".

وقال شوقي في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " كل يوم فتوى " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إذا ارتكب الإنسان ذنوب الدنيا كلها عليه أن يعود إلى الله ويكون على يقيين بأنه إذا عاد إلى الله وتالب يعغفر الله له ".

وتاع :" على كل فرد ألا ييأس مع ارتكاب أي ذنب ويعود إلى الله ".

وأكمل شوقي علام :" من يرتكب الذنوب نقول له الباب مازال مفتوحا للتوبة وعلى الفرد ان يعود لله مرة أخرى ".