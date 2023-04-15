مدير أمن بورسعيد الجديد يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس | صور

تفقد اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد الخدمات الأمنية بمحيط كنائس المحافظة ومدينة بورفؤاد وذلك، خلال قداس عيد القيامه المجيد لمتابعة الحالة الأمنية إجراءات فحص المترددين على الكنائس من خلال البوابات الإلكترونية.

وأطلع مدير أمن بورسعيد على تنفيذ خطط تأمين الكنائس وانتشار القوات، موجهًا باليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه، مع مراعاة قواعد حقوق الإنسان، خاصة في نقاط التفتيش الأمنية بمداخل الكنائس والخدمات المعينة على الطرق الرئيسية والخدمات المرورية، كما وجه بتطبيق القانون بكل حسم، ومساعدة الإخوة المسيحيين في التوجه للكنائس بكل يسر.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد، من تواجدها بمحيط الكنائس، ووضعت بوابات إلكترونية على مداخلها، فضلًا عن تواجد خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية، وفرضت إدارة المرور كردونًا أمنيًا مشددًا بمحيط الكنائس لحظر تواجد أي سيارات، في الوقت الذي تجوب عدد من الدوريات المتحركة كافة شوارع المدينة والميادين الرئيسية.

مدير أمن بورسعيد الجديد يبدأ جولاته بتفقد تأمين الكنائس فى أعياد القيامة IMG-20230415-WA0050 IMG-20230415-WA0056 IMG-20230415-WA0052 IMG-20230415-WA0045 IMG-20230415-WA0054 IMG-20230415-WA0051 IMG-20230415-WA0049 IMG-20230415-WA0048



ويذكر أن الجولة هي الأولي علي كنائس محافظة بورسعيد للواء مازن صبري مدير الأمن والذي تولي إدارة مديرية أمن بورسعيد عقب وفاة اللواء مدحت عبد الرحيم مدير الأمن السابق الذي توفي في حادث سير بطريق بورسعيد الاسماعيليه اول أبريل الجاري