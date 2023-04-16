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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة تموينية مشتركة للمرور على الأسواق ومحال بيع الأسماك بالعريش |صور

حملة تموينية على
حملة تموينية على محلات بيع الاسماك

قالت  أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية محافظة شمال سيناء،  إنه تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة،  بالاشتراك مع مديرية الصحة، ومديرية الطب البيطري، وقسم مباحث التموين،  وهيئة سلامة الغذاء،  للمرور على الاسواق والمخابز والمحال التجارية ومحلات الدواجن والجزارة ، تنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين،و اللواء  الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة  محافظ شمال سيناء.

 

21 محضرًا :

 

حيث قامت الحملة بمتابعة الاسماك المملحة الموجودة بالاسواق بمناسبة عيد الفطر المبارك.،والمرور علي معارض اهلا رمضان. بالعريش.

وقالت  رسلان ، ان الحملة  اسفرت عن تحرير عدد  ٢١ محضرا متنوعة،  منهم   ١٩ محضرا عدم اعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحيه ، وعدد ٣ محاضر بيع بازيد من السعر الرسمى والمعلن.

وقد  تم تسليم المحاضر للعرض علي النيابات المختصه ، وجار استمرار تنفيذ  الحملات التموينية على مستوى المحافظة.

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العريش تموينية الاسواق الاسماك حملة

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