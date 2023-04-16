الطفل المعجزة.. أزهري كفيف يحفظ القرآن برقم الصفحة والآية

نشر الشيخ أبو اليزيد سلامة، رئيس الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، بالأزهر الشريف، فيديو لأحد المتسابقين في مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم.



وظهر في الفيديو المتسابق، محمد سلامة العشري، من محافظة البحيرة، يجيب على أسئلة عشوائية، حيث أظهر فيها موهبته وهو يحفظ القرآن الكريم، برقم الصفحة ورقم الآية والآية التي قبلها.

ولم يمنع فقدان الطالب الأزهري "كفيف" من حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، برقم الآية ومعرفة كذلك الآية التي تسبقها.



جدير بالذكر أن المسابقة تتم على أربع مراحل، وشارك فيها 180000 مشترك ومشتركة، تم تصعيد 56000 مشترك حصلوا على 80% فأكثر، تم اختيارهم وتصعيدهم لانتقاء الحاصلين على 90% فاكثر. حيث تُجرى الأن المرحلة الأخيرة لاختيار العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية.

