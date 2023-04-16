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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى رحيل الضيف أحمد.. سبب وفاته وحقيقة قرابته بـ حمدي المرغني

صدى البلد

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الضيف أحمد، الذى ولد في 12 فبراير عام 1936، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1970، عن عمر يناهز 34 عاما.


حقيقة قرابة الضيف أحمد والفنان حمدي المرغني

نفى الممثل الشاب حمدي المرغني -نجم فريق مسرح مصر- ما تردّد بأنه حفيد الفنان الكوميدي الضيف أحمد، مشيرًا إلى أنه ظهرت شائعات كثيرة خلال الفترة الأخيرة داخل الوسط الفني وخارجه بأن الفنان "الضيف أحمد" جدّه، وهذا ليس له أساس من الصحة.

 

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وفاة الضيف أحمد

وفي 6 من أبريل من عام 1970 رحل الضيف أحمد إثر سكتة قلبية مفاجئة، وغاب عنا وهو مازال في منتصف الثلاثينيات من عمره، تاركًا خلفه بصمة مميزة في تاريخ السينما المصرية، بل وفي تاريخ الكوميديا العربية.

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