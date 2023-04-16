رفض يزوجه.. ضبط المتهم بقتل عمه في قنا

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء علي العاصي، مدير المباحث الجنائية، من ضبط المتهم بقتل عمه بطعنات، بسبب خلافات عائلية، بقرية القارة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تبين من المعلومات الأولية، وأقوال المتهم، أن المجنى عليه، حدثت خلافات مع ابن شقيقه لرفض زواجه فى الوقت الحالى، ما دفع الشاب الى تسديد عدة طعنات لعمه، أنهت حياته فى الحال.

وكان اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع إسكندر عزيز عطيه 70 عاما، إثر إصابته بطعنات على يد ابن شقيقه، بقرية القارة التابعة مركز أبوتشت.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.