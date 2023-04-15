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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب خلافات عائلية.. مقتل مُسن بطعنات على يد ابن شقيقته بقنا

جثة
جثة

لقى مسن مصرعه، بطعنات قاتلة، سددها له ابن شقيقته فى قرية القارة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا ، بسبب خلافات عائلية بينهما.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع اسكندر عزيز عطيه 70 عاما، إثر إصابته بطعنات على يد ابن شقيقته، بقرية القارة التابعة لمركز أبوتشت.

 

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بالانتقال والفحص تبين أن خلافات عائلية بين  والمجنى عليه وابن شقيقته، انتهت بقيام الجانى بتسديد طعنات قاتله أودت بحياة خاله، وتمكن بعدها من الهروب.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ ، لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

قنا أبوتشت قرية القارة ابن شقيقته مرفق اسعاف قنا مشرحة مستشفي أبوتشت المركزي

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