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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة"بداية نجاحك حقق حلمك"..تدريب وتأهيل 300 شاب وفتاة لسوق العمل بقنا

مبادرة بداية نجاحك
مبادرة "بداية نجاحك حقق حلمك"

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن وحدة السكان بالمحافظة نجحت فى تدريب وتأهيل 300 شاب وفتاة من مراكز " قوص، أبوتشت، الوقف، ضمن مبادرة " بداية نجاحك حقق حلمك " لتأهيل الشباب لسوق العمل، و خلق فرص عمل بقرى حياة كريمة، ضمن مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ، وذلك في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية واهتمامة بالقضية السكانية ومدى تأثيرها على التنمية.

وأضاف الداودى، بأن المبادرة تنفذها وحدة السكان بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع مبادرة رواد النيل من البنك المركزي المصري، و بنك مصر ، وشركة دندرة للإبداع، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، حيث ستوفر المبادرة برامج تدريبية تهدف إلى نشر ثقافة الإبتكار وريادة الأعمال، و تدريب أصحاب الأعمال لتنمية مشاريعهم.

 

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وتابع محافظ قنا ، وكذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالخبرة اللازمة فى مجال عملها، وذلك ضمن خطة التشبيك مع الشركات والبنوك ومؤسسات المجتمع المدنى وعمل مبادرات سريعة لتحقيق التوازن بين النمو والتنمية.
 

من جانبه قال رمضان الصغير، مدير وحدة السكان بديوان عام محافظة قنا ، إن المبادرة تستهدف تدريب وتأهيل 5000 شاب وفتاة بمراكز المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة على سوق العمل خلال عام 2023 ، فضلاً عن تمكين الشباب من تحسين أدائهم في السوق من خلال تقديم بعض المزايا لهم من خلال بنك مصر .

 

وتابع الصغير، تشمل المبادرة" بطاقات ميزة مجانا ، فتح حساب الشباب مجاناً ومزايا متعددة للحساب، فتح محفظة بنك مصر الإلكترونية، مع إضافة 25 جنيه رصيد افتتاحى أو 20 % كاش باك، تمويل المشروعات متناهية الصغر ، فتح حسابات النشاط الاقتصادي متعدد المزايا، فتح حساب ذوى الهمم ذو المزايا لهم".

 

مبادرة بداية نجاحك حقق حلمك

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