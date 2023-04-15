تجهيز 2218 مسجد لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بقنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الأوقاف انتهت من تجهيز 2218 مسجد لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك موزعة على مستوى مراكز المحافظة التسعة.

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان عام محافظة قنا، لمناقشة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، بحضور القيادات التنفيذية.

و أوضح الداودي، بأن صلاة العيد سوف تتم إقامتها في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وفقا للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف، فضلا عن فتح الساحات العامة لإقامة صلاة العيد بالتنسيق الكامل بين مديرية الأوقاف والمحافظة.

و أشار محافظ قنا ، إلى أنه أصدر تعليمات لمديرية الصحة برفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات والوحدات الصحية لإستقبال أى حالات مرضية وتقديم العلاج اللازم لها وتوفير الأدوية وجميع مستلزمات الطوارئ والأمصال اللازمة وأكياس الدم بكميات إضافية لمواجهة أي حالات طارئة، مع وقف الإجازات والراحات للعاملين بالمستشفيات وزيادة عدد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ طوال أيام العيد.

يذكر أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام تعمل على مدار الساعة ، ومتصلة بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، وغرفة عمليات مديرية الأمن، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين ومواجهة أية أزمات والعمل على حلها فور حدوثها خلال أيام العيد.