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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة قنا يشارك الفريق الطبى بمستشفى فرشوط المركزى إفطار رمضان

مستشفى فرشوط المركزى
مستشفى فرشوط المركزى

شارك الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، الفريق الطبي بمستشفي فرشوط المركزى، إفطار رمضان، في جو من الألفة والمحبة والترابط بين أبناء الفريق الطبى.

 

حضر حفل الإفطار عدد كبير من العاملين بالمستشفى، والدكتور خالد الزمقان، مدير الطب الوقائي، و جابر سيف النصر، مدير التفتيش الإدارى، والدكتور طارق الأمين، مدير إدارة فرشوط الصحية، وجميع مديري مستشفي فرشوط السابقين وعدد كبير من المهتمين بالقطاع الصحي بفرشوط.

 

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هنأ وكيل وزارة الصحة بـ قنا، فريق فرشوط الطبي بقرب حلول عيد الفطر المبارك، مشيداً بما قدمه كل فرد من أفراد المستشفي في خدمة المرضي المترددين علي المستشفى، و حرصهم المتواصل في تقديم الدعم الطبي والنفسي للمرضى المترددين على المستشفى.

 

وعقب الإفطار، تفقد وكيل وزارة الصحة، أقسام المستشفي المختلفة، للإطمئنان علي المرضي وعلي تكامل الخدمة الطبية لهم، وتفقد وحدة العناية المركزة، لمتابعة تواجد الفريق الطبي المناوب.

 

وخلال الزيارة وافق وكيل وزارة الصحة بـ قنا، على تخصيص معمل لوحدة الملاريا بالمبني الجديد بالمستشفى، مؤكداً حرصه الدائم علي دعم منظومة العمل بمستشفيات مديرية الصحة بما يتلائم وإحتياجات كافة أبناء المحافظة.
 

مستشفى فرشوط المركزى

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