جامعة بدر تعلن عن 27 منحة دراسية

أعلنت كلية الطب البيطرى بجامعة بدر في القاهرة، أنه تم توفير (27) منحة تدريبية لطلاب الكلية وفقاً للإتفاقية الموقعة بين "كلية الطب البيطرى" بجامعة بدر فى القاهرة، و"كلية الطب البيطرى جامعة لايبزغ بألمانيا، والمعهد الفيدرالى المرجعى للأمراض المشتركة (FLI) بألمانيا"..

وتأتى تلك المنح فى إطار سعى جامعة بدر بالقاهرة لتنمية قدرات طلابها وتهيئتهم لسوق العمل وتوفير فرص الإحتكاك الدولى لطلابها.



وكشفت جامعة بدر فى القاهرة، أنه تم فتح باب التقدم لسفر طلاب كلية الطب البيطرى بالجامعة بدر الى ألمانيا خلال الفصل الأكاديمى الصيفى لعام (2023) ولمدة أسبوعين وفقاً لإتفاقية التعاون الموقعة بين كلاً من:- "كلية الطب البيطرى جامعة لايبزغ بألمانيا، والمعهد الفيدرالى المرجعى للأمراض المشتركة (FLI) بألمانيا" .

وأوضحت جامعة بدر أن المنح تشمل الاتي

1- إعفاء الطلاب من المصروفات الخاصة بالتدريب العملى فى ألمانيا "Bench Fees".

٢- تتكفل الجامعة بتوفير جواب الدعوة للطلاب المرشحين لإستخراج الفيزا الخاصة بهم.

3- يتحمل الطلاب المرشحين مصاريف استخراج: "الفيزا، تذاكر السفر ذهاباً وإياباً، ومصاريف اقامتهم خلال فترة التدريب بألمانيا".

4- سيرافق الطلاب عضو هيئة تدريس من الكلية للرد على جميع استفساراتهم وتسهيل إجراءات الرحلة بمصر وفى "كلية الطب البيطرى جامعة لايبزغ بألمانيا، والمعهد الفيدرالى المرجعى للأمراض المشتركة "FLI" بألمانيا".

و تشمل اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮھﺎ فى الطلاب اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ للسفر إلى ألمانيا هى كالأتى:

1- أن يكون المرشحين من "طلاب – طالبات" المستوى الثانى والثالث.

2- أن يكون التقدير التراكمى للمرشحين لا يقل عن(3).

3- أن يكون المرشح حسن السير والسلوك ويُشهد له بالإلتزام والأخلاق الحميدة.

4- ألا يكون وقع على المرشح أى عقوبات أو جزاءات خلال دراسته فى الكلية.

5- أن يجتاز المرشحين المقابلات الشخصية ﻟﻘﯿﺎس ﻣﺪى اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﻋﻤﻖ اﻟﻔهم.

6- أن يقدم المرشح صورة من جواز السفر ويكون سارى لمدة عام على الأقل.

7- أن يجيد المرشح التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية يفضّل من يحمل شهادة "ILETS" أو "TOEFL".

8- أن يقدم المرشح صورة من جواز السفر، ويكون سارى لمدة عام على الأقل.