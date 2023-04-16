عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بدر تعلن عن 27 منحة دراسية

جامعة بدر
جامعة بدر

أعلنت كلية الطب البيطرى بجامعة بدر في القاهرة، أنه تم توفير (27) منحة تدريبية لطلاب الكلية وفقاً للإتفاقية الموقعة بين "كلية الطب البيطرى" بجامعة بدر فى القاهرة، و"كلية الطب البيطرى جامعة لايبزغ بألمانيا، والمعهد الفيدرالى المرجعى للأمراض المشتركة (FLI) بألمانيا"..

وتأتى تلك المنح فى إطار سعى جامعة بدر بالقاهرة لتنمية قدرات طلابها وتهيئتهم لسوق العمل وتوفير فرص الإحتكاك الدولى لطلابها.

وكشفت جامعة بدر فى القاهرة، أنه تم فتح باب التقدم لسفر طلاب كلية الطب البيطرى بالجامعة بدر الى ألمانيا خلال الفصل الأكاديمى الصيفى لعام (2023) ولمدة أسبوعين وفقاً لإتفاقية التعاون الموقعة بين كلاً من:- "كلية الطب البيطرى جامعة لايبزغ بألمانيا، والمعهد الفيدرالى المرجعى للأمراض المشتركة (FLI) بألمانيا" . 

 

وأوضحت جامعة بدر أن المنح تشمل الاتي 

1- إعفاء الطلاب من المصروفات الخاصة بالتدريب العملى فى ألمانيا "Bench Fees".
٢- تتكفل الجامعة بتوفير جواب الدعوة للطلاب المرشحين لإستخراج الفيزا الخاصة بهم.
3- يتحمل الطلاب المرشحين مصاريف استخراج: "الفيزا، تذاكر السفر ذهاباً وإياباً،  ومصاريف اقامتهم خلال فترة التدريب بألمانيا".
4- سيرافق الطلاب عضو هيئة تدريس من الكلية للرد على جميع استفساراتهم وتسهيل إجراءات الرحلة بمصر وفى "كلية الطب البيطرى جامعة لايبزغ بألمانيا، والمعهد الفيدرالى المرجعى للأمراض المشتركة "FLI" بألمانيا".

و تشمل اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮھﺎ فى الطلاب اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ للسفر إلى ألمانيا هى كالأتى:
1- أن يكون المرشحين من "طلاب – طالبات" المستوى الثانى والثالث.
2- أن يكون التقدير التراكمى للمرشحين لا يقل عن(3).
3- أن يكون المرشح حسن السير والسلوك ويُشهد له بالإلتزام والأخلاق الحميدة.
4- ألا يكون وقع على المرشح أى عقوبات أو جزاءات خلال دراسته فى الكلية.
5- أن يجتاز المرشحين المقابلات الشخصية ﻟﻘﯿﺎس ﻣﺪى اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﻋﻤﻖ اﻟﻔهم.
6- أن يقدم المرشح صورة من جواز السفر ويكون سارى لمدة عام على الأقل.
7- أن يجيد المرشح التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية يفضّل من يحمل شهادة  "ILETS" أو "TOEFL".
8- أن يقدم المرشح صورة من جواز السفر، ويكون سارى لمدة عام على الأقل.

الطب البيطري سوق العمل Jobs Education جامعة بدر بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفأجاة.. السبت أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة

تبدأ من 50 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن اليوم الأحد

أول تحرك من الأهلي بعد سباب جماهيره لشيكابالا

دعاء ليلة القدر .. ردد أفضل 410 أدعية مستجابة تفتح لك الأبواب المغلقة

لأول مرة منذ 11 شهرًا| الدولار يتراجع عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه

تراجع الذهب عالميا.. وأقل سعر لعيار 21 الآن

اليوم.. القضاء يحدد مصير مرتضى منصور

هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. علاماتها ظهرت وترقبوا الباقي منها فى الصباح

ترشيحاتنا

ولي العهد السعودي يعلن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في أرامكو

بدأ من 4700 عام| مظاهر احتفال وعادات شم النسيم لدى المصريين القدماء

بـ 7 مقاعد.. سعر جلوري 330S العائلية «الأرخص في مصر»

كهربا في ورطة.. هل يتخلى الأهلي عنه؟ إعلامي يكشف التفاصيل

كانت جاية 6 شهور وقعدت 23 سنة.. حكاية باتريستيا البولندية مع الغردقة

هل يجوز احتساب العيدية من زكاة المال.. اعرف الرأي الشرعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تمنعك من العطش بعد تناول الرنجة في رمضان

شاهد.. أول دراجة هوائية بعجلات مربعة

هنلبس صيفي ولا شتوي.. مفاجأة في الطقس أول أيام العيد

بـ3 آلاف تمرينة ضغط.. أسترالي يدخل موسوعة جينيس

فيديو

اتهموها بشرب الخمور في رمضان.. كيف ردت نوال الزغبي؟| فيديوجراف

عبد القادر يستعد للانتقال إلى ـسيسكا موسكو وديانج لـ بشكتاش التركي |فيديو

ماذا يحدث بالسودان .. البرلمان العربي قلِق ومصر توقف رحلات الطيران للخرطوم

أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ