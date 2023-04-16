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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يطالب بالتوسع فى إنشاء المشروعات الصغيرة بالأراضي غير المستغلة

النائب السيد شمس
النائب السيد شمس الدين - عضو مجلس النواب

طالب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بحصر واستغلال الأراضى غير المستغلة والتابعة للدولة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، فى التوسع فى إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتمليكها للشباب للحد من مشكلة البطالة، مؤكداً أن تنفيذ هذا الاقتراح يكفل تحقيق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني، فى مقدمتها تعميق وتوطين المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر داخل مصر.

وأكد "شمس الدين"، فى بيان له أصدره اليوم، الأحد، أهمية القضايا التى تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، مشيداً بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالحصر الدقيق للأراضي الفضاء غير المستغلة في المناطق المختلفة، والتوصل إلى سبل استغلالها على الوجه الأمثل.

كما أشاد النائب بالخطة المتكاملة لإنشاء وتطوير المجازر ونقلها خارج الكتلة السكنية على مستوي الجمهورية، والانتهاء من تقييم الوضع الراهن للمجازر في 11 محافظة كأسبقية أولى، هي: شمال سيناء، وبورسعيد، والسويس، والغربية، والدقهلية، والقاهرة، وأسيوط، والوادي الجديد، وقنــا، والبحر الأحمر، وأسوان، وذلك بإجمالي 147 مجزراً. 

وأعلن اتفاقه التام مع اتجاه الحكومة إلى إنشاء 10 مجازر جديدة خارج الكتلة السكنية، وذلك في 6 محافظات، ويتم إنشاء المجازر الجديدة واقتراح المجازر البديلة خارج الكتلة السكنية في ضوء مراعاة البعد المكاني للمجازر والحدود الإدارية للمراكز بالمحافظات.

وطالب النائب السيد شمس الدين، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتكليف جميع المحافظين بالانتهاء من ملف الأراضى غير المستغلة على مستوى الجمهورية، مع وضع توقيتات زمنية محددة للانتهاء من هذا الملف، مطالباً بإعداد دراسات تكفل الاستغلال الأمثل لهذه الأراضى غير المستغلة بما يحقق دعم أهداف دعم الاقتصاد الوطني.

الاراضى غير المستغلة البطالة الدكتور مصطفى مدبولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء

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