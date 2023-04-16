العشر الأواخر من رمضان.. الأوقاف تعقد المقارئ القرآنية للسيدات المتقنات لحفظ القرآن

واصلت وزارة الأوقاف، في إطار العناية بالقرآن الكريم وأهله، وتفعيلًا لدور المرأة في المجتمع، وحرصًا من وزارة الأوقاف على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم، عقد مقارئ السيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس، بمحافظات (الغربية - القاهرة - الشرقية)، حيث عُقدت المقرأة بمصلى السيدات، برئاسة شيخات المقارئ.

افتتاحات الأول من شوال

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم افتتاح ( 23 ) مسجدًا يوم الجمعة 21 / 4 / 2023م، منها ( 17 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 6 ) مساجد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1100 ) مسجد منها ( 888 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 212 ) مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

1. الكبير – أبو الصير – تمي الأمديد

2. نور الإسلام – أبو شلوية – السنبلاوين

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

3. النور – أبو صير – الواسطى

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

4. عبد الكريم أبو خطيب – أبو المطامير

5. عمرو نور بالحاجر – كفر الدوار

6. شعبان سطوحي بالحاجر – كفر الدوار

7. أولاد الشيخ الغربي – أبو المطامير

8. الرحمن – قرية مظهر بركة غطاس – أبو حمص

9. الرتمة بولين – كفر الدوار

10. نور الإسلام تروجي – أبو المطامير

11. باغوص القبلي – النمرية - أبو المطامير

12. الأربع- عزب قومبانية – أبو قير- كفر الدوار

13. الرحمن – قري المعمل النوبارية – أبو المطامير

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

14. فرجاني – عزبة عبد الونيس – طنبدي – مغاغة

مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

15. نعيمة هانم إبراهيم – ع أبو حزين –

ك عياد – أبو حماد

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

16. النور – نجع البارود – المراغة

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

17. خير أمة – قرية الحمام - مركز أبنوب