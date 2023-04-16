هدوء حذر|الذهب يفاجئ المشترين قبل العيد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

يستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات، وفي هذا الصدد نستعرض لكم أخر مستجدات أسعار الذهب من خلال التقرير التالي:



وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.



وتراجعت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الأحد، نسبيًّا مقارنة بتعاملات اليومين الماضيين، حيث سجل سعر الذهب عيار 18 1946 جنيها للجرام، وسجل عيار 21 سعر 2270 جنيهًا، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 18160 جنيهًا.

أسعار الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد، إذ سجل نحو 18,160 اليوم كأقل سعر، بعدما سجل نحو 18400 الجمعة 14 أبريل 2023.



فيما قدمت الإعلامية نهاد سمير ، تقرير فيديو عن أسعار الذهب ، اليوم الأحد 16-4-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” الذي يرأس تحريره أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2594 جنيها للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2270 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1946 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18160 جنيها.

وفي سياق متصل، قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب، إن سوق الذهب شهدت طلبات متزايدة، وذلك تواكب مع ارتفاع بورصة الذهب العالمية، مما أدى لارتفاعات محلية في الأسعار.



ولفت ميلاد في تصريحات تلفزيونية سابقة إلى أن ارتفاعات أسعار الذهب متأثرة نتيجة ضبابية وتحوط زائد عن اللزوم، ورؤية غير واضحة، بشأن توفر أوعية ادخارية جديدة.



وأشار إلى أن المواسم لم تعد المؤثر الأقوى، ولا المحرك للأسعار، ورغم ارتفاع الأسعار فإن هناك إقبالا كبيرا على شراء الذهب.

