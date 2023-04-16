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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شهر الفرحة .. خصم 4600 جنيه على وحش سامسونج الجديد Galaxy S23

شهر الفرحة..خصم 4600
شهر الفرحة..خصم 4600 جنيه على وحش سامسونج الجديد Galaxy S23

تعتبر سلسلة هواتف شركة سامسونج الكورية الجنوبية Samsung Galaxy S23 هي الأكثر شهرة الآن بسبب مميزاتها الرائعة التي تجعلها تدخل في منافسة شرسة مع هواتف iPhone .

ولحسن الحظ انخفض سعر Galaxy S23 + في موقع أمازون الولايات المتحدة بمقدار 150 دولارًا (أي ما يعادل 4600 جنيه مصري تقريبا ) ، وهو الآن قريب من السعر الأولي للطراز الأصلي S23 ، حيث يبلغ سعر S23 + حوالي 850 دولار أمريكي.

شهر الفرحة..خصم 4600 جنيه على وحش سامسونج الجديد Galaxy S23

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 +


 يتميز هاتف سامسونج Galaxy S23+ بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X ، بقياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة عرض 1080 x 2340 بيكسل ، وميزة HDR10+ ، مع وجود طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus 2 .

وبالنسبة للسوفت وير، يعمل هاتف سامسونج Galaxy S23+ بأحدث نظام تشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم One UI 5.1، ويعمل الهاتف بأحدث معالج ثماني النواة لشركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 8 Gen 2 بدقة تصنيع 4 نانومتر، مع معالج رسوميات Adreno 740. ويأتي هاتف سامسونج مقترنا بسعة واحدة لذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت، وسعتين لذاكرة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

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ويقدم هاتف سامسونج Galaxy S23+ ، عدد 3 كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 ، وكاميرا تليفوتو 3x  بدقة 10 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4 ،  وكاميرا Ultrawide بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2  بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 12 ميجابكسل  ، بفتحة عدسة f/2.2 .

 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy S23+ ، على بطارية غير قابلة للإزالة بقوة 4700  مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقوة 45  وات، وشحن لاسلكي بقدرة 10 وات، وشحن عكسي بقوة 4.5 وات، ويدعم الهاتف الاتصال بشبكات Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6eو 5G .

سامسونج Samsung Samsung Galaxy S23 Galaxy S23 iPhone

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