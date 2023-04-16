الجامعة العربية تحذرالأطراف السودانية من خطورة التصعيد وتداعياته داخليا وإقليميا

حذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين في اجتماعه الطارئ الذي عقد اليوم بشأن الأوضاع في السودان، من خطورة التصعيد العنيف الذي تشهده جمهورية السودان، وما يصاحب ذلك من تداعيات خطيرة يصعب تحديد نطاقها داخليا وإقليميا.

وطالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين كافة الأطراف السودانية بضرورة إعلاء مصلحة السودان دولة وشعبا، عبر ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل سويا على تهدئة الأوضاع تفاديا لتفاقمها ومنعا لتدهورها.

وكان قد ظهر اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات الوضع في السودان، وذلك بناء على طلب جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية لمناقشة التطورات الأوضاع في السودان.