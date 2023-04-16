عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تحذرالأطراف السودانية من خطورة التصعيد وتداعياته داخليا وإقليميا

اجتماع مجلس جامعة
اجتماع مجلس جامعة الدول العربية

حذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين في اجتماعه الطارئ الذي عقد اليوم بشأن الأوضاع في السودان، من خطورة التصعيد العنيف الذي تشهده جمهورية السودان، وما يصاحب ذلك من تداعيات خطيرة يصعب تحديد نطاقها داخليا وإقليميا.

وطالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين كافة الأطراف السودانية بضرورة إعلاء مصلحة السودان دولة وشعبا، عبر ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل سويا على تهدئة الأوضاع تفاديا لتفاقمها ومنعا لتدهورها.

وكان قد ظهر اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات الوضع في السودان، وذلك بناء على طلب جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية لمناقشة التطورات الأوضاع في السودان.

جامعة الدول العربية الجامعة العربية جمهورية مصر العربية السودان مجلس جامعة الدول العربية الأوضاع في السودان اجتماع مجلس الجامعه الأطراف السودانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جعفر العمدة الحلقة 25 قبل العرض.. شوقي يوجه ضربة موجعة لـ محمد رمضان

تبدأ من 50 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن اليوم الأحد

عاجل.. أول تحرك من وزارة الرياضة بعد حكم عزل مرتضى منصور

لأول مرة منذ 11 شهرًا| الدولار يتراجع عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. ماذا قالت عنها الجهات الرسمية؟

تغيير النهاية.. أسرة مسلسل جعفر العمدة تعود للتصوير مجددا

الجيش السوداني يعلن هروب حميدتي من مخبئه

فرصة أخيرة.. تحركات مرتضى منصور للعودة إلى رئاسة الزمالك

ترشيحاتنا

الرقية الشرعية الصحيحة .. 4 آيات للتحصين من العين والحسد والسحر

الأسهم السعودية ترتفع بدعم من أسعار النفط

وقوع وفيات وإصابات.. حادث اختناق لعمال الدفع النفقي بين العزبتين القبلية والغربية بحلون

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

هل يسعى الزمالك لحرمان الأهلي من جماهيره بعد الهجوم على "شيكابالا"؟..تفاصيل

مكاسب معرض "رمسيس وذهب الفراعنة".. خبراء: يعطي دفعة بأرقام السياحة الثقافية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنت بلبس العباية وأنزل اتخانق مع الستات.. 20 صورة لجورى بكر تضعها فى مأزق

نشرة المرأة والصحة|عادة شائعة في عمل الكحك تسبب أمراضا خطيرة.. وهذا ما يحدث للجسم عند تناول البصل الأخضر مع الفسيخ والرنجة

طريقة عمل وصفة تفتيح البشرة اليابانية .. وبهذه الخطوات اصنعى دقيق الأرز

أكلات شم النسيم.. ما تأثير تناول البيض المسلوق على الجسم؟

فيديو

أنا حر ما لم أضر..تامر حبيب يرد على تصريحات بشأن هويته الجنسية «فيديوجراف»

السودان| دعوات دولية لوقف الاشتباكات.. واجتماع طارئ للجامعة العربية بطلب مصري سعودي

جعفر العمدة الحلقة 25 قبل العرض.. شوقي يوجه ضربة موجعة لـ محمد رمضان

أزمات تلاحق كليوباترا بعد 2053 سنة من وفاتها.. حكاية وثائقي أزعج المصريين|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ