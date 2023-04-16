توفير بسكويت وكعك العيد واللحوم والسلع الغذائية بأسعار مُخفضة في سوهاج

وفرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس محمد إبراهيم، وكيل الوزارة، 135 لفة كعك وبسكويت بأسعار مُخفضة إلى أهالي وابناء محافظة سوهاج، وذلك خلال استعداداتها لاستقبال أيام عيد الفطر المُبارك، وذلك مع توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية لكل بيت مصر وكمية كبيرة من اللحوم السوداني والفراخ المُجمدة.

وقال المهندس محمد إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، إنه تم توفير 30 عجل لحم سوداني مُبرد، و8 طن لحمه برازيلي مُجمدة، و5 طن فراخ بأنواعها، و3 طن أوراك فراخ مُجمدة، كما تم توفير 150 طن سكر، مُعبأ 1 كيلو، 100 طن أرز مُعبأ 1 كيلو، مُشيرًا إلى توفير 135 لفة كعك وبسكويت استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المُبارك.

وننشر لكم الأصناف التي تم توفيرها وأسعار بيعها للمواطنين في منافذ البيع بأسعار مُخفضة بسوهاج

أسعار مُخفضة

3 طن لحوم مُجمدة بأنواعها سعر بيع الكيلو 190 جنيه

25 كرتونة كبده سعر بيع الكيلو 100 جنيه

20 كرتونة وراك مُجمدة سعر بيع الكيلو 85 جنيه

20 كرتونة صدور مُجمدة سعر بيع الكيلو 75 جنيه

250 طن دقيق بلدي تمويني سعر الشيكارة التي تزن 20 كيلو 7.5 جنيهًا

300 كرتونة زيت طعام سعر الزجاجة 75 جنيه

25 طن أرز سعر الكيلو 25 جنيه

1000 كرتونة مسلى نباتي سعر العلبة 110 جنيه

300 كرتونة مسلى طبيعي سعر العلبة التي 1 كيلو 175 جنيه

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، تبذل قصارى جهدها من أجل توفير متطلبات كل مواطن سوهاجي وكل بيت في سوهاج، من المواد الغذائية الأساسية، بأسعار مُخفضة طوال فترة أيام عيد الفطر المُبارك دون أن ينقص المواطنين شئ.