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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير بسكويت وكعك العيد واللحوم والسلع الغذائية بأسعار مُخفضة في سوهاج

المهندس محمد إبراهيم
المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج

وفرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس محمد إبراهيم، وكيل الوزارة، 135 لفة كعك وبسكويت بأسعار مُخفضة إلى أهالي وابناء محافظة سوهاج، وذلك خلال استعداداتها لاستقبال أيام عيد الفطر المُبارك، وذلك مع توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية لكل بيت مصر وكمية كبيرة من اللحوم السوداني والفراخ المُجمدة.

وقال المهندس محمد إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، إنه تم توفير 30 عجل لحم سوداني مُبرد، و8 طن لحمه برازيلي مُجمدة، و5 طن فراخ بأنواعها، و3 طن أوراك فراخ مُجمدة، كما تم توفير 150 طن سكر، مُعبأ 1 كيلو، 100 طن أرز مُعبأ 1 كيلو، مُشيرًا إلى توفير 135 لفة كعك وبسكويت استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المُبارك.

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وننشر لكم الأصناف التي تم توفيرها وأسعار بيعها للمواطنين في منافذ البيع بأسعار مُخفضة بسوهاج

أسعار مُخفضة

  • 3 طن لحوم مُجمدة بأنواعها سعر بيع الكيلو 190 جنيه
  • 25 كرتونة كبده سعر بيع الكيلو 100 جنيه
  • 20 كرتونة وراك مُجمدة سعر بيع الكيلو 85 جنيه
  • 20 كرتونة صدور مُجمدة سعر بيع الكيلو 75 جنيه
  • 250 طن دقيق بلدي تمويني سعر الشيكارة التي تزن 20 كيلو 7.5 جنيهًا
  • 300 كرتونة زيت طعام سعر الزجاجة 75 جنيه
  • 25 طن أرز سعر الكيلو 25 جنيه
  • 1000 كرتونة مسلى نباتي سعر العلبة 110 جنيه
  • 300 كرتونة مسلى طبيعي سعر العلبة التي 1 كيلو 175 جنيه

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، تبذل قصارى جهدها من أجل توفير متطلبات كل مواطن سوهاجي وكل بيت في سوهاج، من المواد الغذائية الأساسية، بأسعار مُخفضة طوال فترة أيام عيد الفطر المُبارك دون أن ينقص المواطنين شئ.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج كعك بسكويت عيد الفطر

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