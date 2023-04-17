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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو.. حظك اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 : تودع العزوبية

برج الدلو
برج الدلو

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، ومن أبرز صفاته، محب للخير، وودود، يميل إلى التواجد بين الأشخاص والتعرف على ثقافات مختلفة وتكوين علاقات اجتماعية، يحب المشاريع الاستثمارية.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 17 أبريل 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 17 أبريل 2023

﻿ستكون أكثر حظًا هذا الأسبوع بينما ستعمل الكفاءة في العمل، يمكن أن تكون هناك علاقات جديدة، كما تشير الصحة والتمويل إلى الإيجابية.

توقعات برج الدلو اليوم مهنيا

ستساعد مهاراتك في التفاوض في اجتماعات العملاء المنظمة على تحقيق إيرادات أفضل، يمكن لرجال الأعمال توقيع اتفاقيات شراكة جديدة، ولكن قد تكون هناك عقبات من السلطات القانونية تحتاج إلى معالجة دبلوماسية هذا الأسبوع.

‏توقعات برج الدلو صحيا

قد تشتكي بعض النساء من مشاكل أمراض النساء هذا الأسبوع، تحتاج إلى ممارسة الرياضة بانتظام ويجب أيضًا الإقلاع عن كل من التبغ والكحول.

توقعات برج الدلو عاطفيا

كن مستعدًا للترحيب بشخص جديد في الحياة، قد تقع في الحب هذا الأسبوع، من المثير للدهشة أن الحبيب الجديد يمكن أن يكون صديقًا أو زميلًا في العمل أو زميلًا تعرفه منذ فترة طويلة، وعندما تدرك الحب، قد تفكر في فتحه مع الشخص. لحسن الحظ ، سيكون هناك إيجابية بين الاثنين ، مما يجعل الأمور أسهل، يمكن لأولئك الذين هم بالفعل في الحب تحديد موعد الزواج.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

بعض الاستثمارات السابقة ستدر عائدات جيدة، ستكون هناك مصاريف إضافية في المنزل مثل إصلاح المبنى وشراء السيارات أو الأجهزة الإلكترونية وهذا أمر عادل. 

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