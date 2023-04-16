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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تغيير جو الحلقة 10| عصام عمر يتحدى منة شلبي بعد الإيقاع به

تغيير جو
تغيير جو

شهدت الحلقة 10 من مسلسل تغيير جو، تورط منة شلبي في المزيد من المشكلات بسبب ضياع حقيبتها. 

 

في نهاية الحلقة الماضية، أوقعت منة شلبي عصام عمر في كمين للحصول على أوراقها، ولكنه تمكن من الهرب بعد الاعتداء عليه وضربه. 

 

وتعرضت والدة منة شلبي “شيرين” لأزمة صحية وطلبت الحصول على المهدئات وهو ما أكد لابنتها أنها مازالت بحاجة للعلاج في المصحة وأسرعت باستخراج الوثيقة للعودة إلى مصر. 

 

 

في الوقت نفسه يحاول إياد نصار التقرب منها، والتفاهم مع ابنته، وفوجئت منة شلبي باتصال من صديقتها في مصر لتخبرها أن عصام عمر تواصل مع مشتري المنزل. 

 

وساوم عصام عمر المشتري بتسليمه عقود البيع في مقابل ١٠ آلاف دولار بعدما تحدث معه.

 

 

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تغيير جو الحلقة 9| رزان تكشف خدعة فارس.. ومنة شلبي في ورطة

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تغيير جو الحلقة 7.. منة شلبي تقع في الحب وخروج شيرين من المصحة

 

مُسلسل "تغيير جو" بطولة منة شلبى، وتجسد فيه شخصية "شريفة" مهندسة الديكور التي تعيش أزمات اجتماعية بسبب الظروف الصحية لوالدتها، وتتغير عاداتها تماما؛ عندما تتعرف على أستاذ التاريخ “إياد نصار” الذي يُغير مسار حياتها، وفي الوقت ذاته يغوص المُسلسل في الكثير من الحكايات الاجتماعية.

تغيير جو مسلسل تغيير جو بطولة منة شلبي اياد نصار منة شلبي

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