السعودية تحذر مواطنيها من طقس الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم الاحد، تنبيهاً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربةٍ مثارة، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول.

وذلك مع شبه انعدام في الرؤية على منطقة الرياض، وتشمل محافظات الأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر.



وبيّن أن الحالة مستمرة حتى الثانية صباحاً من يوم غدٍ الاثنين.

وفي سياق آخر أغلقت الأسهم السعودية على ارتفاع، اليوم الأحد، بدعم من صعود أسعار النفط يوم الجمعة الماضية، حسبما أفادت رويترز.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز أساسي لأسواق المال في الخليج، يوم الجمعة وسجلت الأسبوع الرابع على التوالي من المكاسب بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي سيرتفع إلى مستوى قياسي جديد هذا العام بدعم من تعافي الاستهلاك في الصين.

وزاد المؤشر السعودي 0.6% مدعوما بارتفاع 1.2% في سهم مصرف الراجحي بينما صعد سهم أرامكو 0.8%.