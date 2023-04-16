محافظ الأقصر يشهد احتفالية جمعية الأورمان بيوم اليتيم

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، احتفالية جمعية الأورمان بيوم اليتيم لعام 2023 والتي أقيمت بديوان عام المحافظة، لتكريم الأطفال الأيتام المتفوقين علميا وحفظة القرآن الكريم، والأمهات المثاليات، وتقديم المساعدات للفتيات المقبلات على الزواج، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى، بحضور العميد إبراهيم كمال مدير جمعية الأورمان بالأقصر، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، وعدد من قيادات مديرية الأوقاف بالمحافظة.

وقام المحافظ خلال الاحتفالية بتسليم شهادات تقدير ومكافآت مالية لعدد 10 من الأطفال المتفوقين علميا وحفظة القرآن الكريم لتشجيعهم وتحفيزهم على مواصلة النجاح والتفوق ، بالإضافة إلى تكريم عدد 5 أمهات مثاليات بشهادات تقدير ومكافآت مالية لهم، وتقديم مساعدات للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، كما تم توزيع ملابس عيد جديدة على الأطفال لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم.



وهنأ المحافظ الحاضرين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك وأعياد القيامة وشم النسيم، معربا عن سعادته بالتواجد بين أبنائه، والاحتفال بهم ومشاركتهم فرحتهم بهذه المناسبة، مؤكدا أن كفالة اليتيم ورعايته من المبادئ الأساسية التي حث عليها الدين الإسلامي وكافة الأديان السماوية.

وفى نهاية الحفل أهدى مدير جمعية الأورمان درع الجمعية للمحافظ تقديرا لدوره ومساهمته فى تنمية العمل الخيري بالمحافظة.

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