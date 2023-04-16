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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل سره الباتع الحلقة 26.. أحمد السعدني يتزوج من حنان مطاوع

مسلسل سره الباتع
مسلسل سره الباتع

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 26، تصاعدا في الأحداث فور عرض الحلقة عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 26، يقوم حامد (أحمد السعدني) بقطع الطريق على جنود الحملة الفرنسية، وتكبيلهم في جذوع النخل، لإعطاء رسالة إلى نابليون بونابرت. 

ويقوم الجندي الفرنسي بوشار، بإشهار إسلامه للزواج من الفلاحة المصرية سعاد، ويستقر على اسم بشار له، في الوقت الذي تذهب فيه صافية (حنان مطاوع) للزواج من حامد، رغم رفض والدتها للزيجة. 

وتنتقل أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 26، إلى عام 2012، حيث تظهر شمس الكويتية كإحدى عشيقات مسعود (عمرو عبد الجليل)، ويقدمها لاتباع الإخوان المحظورة على أنها ستحول محتوى قناتها عبر يوتيوب، لمحتوى ديني. 

ويذهب حامد (أحمد فهمي) إلى زوج شقيقته معتصم (علاء حسني) ويقرر طرده من منزله، واتخاذ بيت آخر غير بيته لكيون مقر لحزب جماعة الإخوان المحظورة (الحرية والعدالة). 

 

تتر مسلسل سره الباتع

نشر المخرج خالد يوسف عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “فيسبوك” صورا تجمعه بالفنان محمد منير أثناء تسجيله تتر مسلسل سره الباتع . 

وعلق خالد يوسف قائلاً: "مع الكينج محمد منير أثناء تسجيل أغنية مسلسل سره الباتع من ألحان وليد سعد الأمل الباقي في الموسيقي الشرقية وكلمات  مصطفي إبراهيم شاعر هذا الزمان رأيي أن هذه الأغنية ومشاهدها في المسلسل هي اكثر ما سيبقى في وجدان الناس". 

قنوات عرض مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع يعرض علي مجموعة قنوات الحياة و on، بالإضافة الي منصة watch it الإلكترونية. 

 

لمشاهدة برومو المسلسل اضغط هنا 

 

أحداث مسلسل سره الباتع 

 مسلسل سره الباتع، مستوحى من رواية الأديب يوسف إدوارد وهي دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

العمل تدور أحداثه في حقبتين مختلفتين، الأولي يلعب بطولتها أحمد فهمي والثانية يلعب بطولتها حنان مطاوع وأحمد صلاح السعدني. 

 

أبطال مسلسل سره الباتع

ويشارك في «سره الباتع» أكثر من 60 نجما، والعمل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي،  وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.

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