د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

كثيراً ما نلصق مصطلح عقدة النقص أو الشعور بالدونية على الطرف الأخر عندما نتلمس لدية الشعور بالقلة أو بالخجل أو الانسحاب من بعض المواقف والأحداث دون تميز أو فهم لتلك المصطلحات وتفسيرها من الناحية العلمية.



ونجد فى أحياناً كثيره بعض الجماعات تقلل من قدرها ومما تتمتع به من مقدره حتى إذا كانت فى فتره تمر من التعثر أو بعض العقبات التى تحول دون سيرتها الأولى لبعض الوقت ، لذا من المهم أن نفرق ونوضح بين تلك المصطلحات الهامة.



عدم الأمان هو شعور عام بعدم الارتياح أو العصبية ، حيث تشعر أنك أقل من الثقة ، وتختبر القلق أو القلق. من ناحية أخرى ، الدونية هي حكم قيم تقارن فيه نفسك بالآخرين وتنظر إلى نفسك على أنك أقل من الشخص الذي تجري المقارنة معه. انعدام الأمن هو حالة طبيعية يمر بها الجميع في وقت أو آخر. الدونية مرضية.



ووصف طبيب ومعالج نفسي هو ألفريد ألدر في كتابه بعنوان الشخصية العصبية لأول مرة مصطلح "عقدة النقص" في عام 1912. يدور مصطلح "عقدة النقص" حول الوضع الاجتماعي والسلطة والأنا والهيمنة. قد يكون لديك عقدة نقص إذا شعرت بالنقص وتعتقد أن الآخرين أفضل منك بشكل ملحوظ.

سبب الدونية مرضي هو أن الإدراك المشوه يصبح حقيقة بالنسبة للشخص الذي يشعر بالدونية

بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بالدونية بسبب التجربة الشخصية ، فإن طرق تفكيرهم ومواقفهم في الحياة هي الأسباب الداخلية الرئيسية لمشاعر الدونية لديهم. يميل البعض منهم إلى تقييم أنفسهم بشكل سلبي بسبب إخفاقاتهم ونكساتهم في الحياة أو العمل. يمتلك البعض منهم وجهات نظرهم المميزة عن أنفسهم في العالم المجهول ويسعون دائمًا إلى الكمال المطلق في عملهم. ستؤدي هذه التقييمات الذاتية والآراء إلى إنكار الذات.



كما نجد أن الضغوط المالية والمجتمعية هي الأسباب الأساسية بدلاً من المظهر. المقدرة والدونية يشكلان حافزًا للتناقضات. عادةً ما يتسم الأشخاص غير الأكفاء باحترام الذات ، وغالبًا ما يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاعر الدونية شعور بعدم القدرة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأشخاص الذين تأتي مشاعر الدونية لديهم من المهارات الاجتماعية عادة ما يكونون ضعفاء في إدارة العلاقات الشخصية ، والضعف يجعلهم يخشون الوضع الاجتماعي ويتجنبون الاتصال الجنسي بين الجنسين

أيضاً نجد أن الإدراك المشوه يصبح حقيقة إذا شعرت بالنقص. قد يكون الأمر بسيطًا مثل سماع أن شخصًا ما لا يحبك ، مما يؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل من التصورات المشوهة عن الذات ، مما يؤدي إلى رد فعل مختلف تجاه ذلك الشخص ، أو تجاه أي شخص مرتبط بهذا الشخص ونلاحظ بعض العلامات التي تنبئ على عقدة النقص لدى الشخص منها الحساسية للنقد ، والموقف النقدي المفرط تجاه الآخرين ، والاستجابة غير المناسبة للتملق ، والميل إلى إلقاء اللوم على الآخرين ، ومشاعر الاضطهاد ، وكراهية المنافسة.



إن التغلب على عقدة النقص ومشاعر الدونية ليس بالأمر السهل ، لكن يمكن القيام به علينا التركيز على تعديل طريقة تفكيرنا المشوهة والمغلوطة تجاه تقيمنا للمواقف والأمور التي تدور حولنا ، علينا أن نثمن المواقف والأحداث بمنطق واقعى مرتبط بالحدث دون مبالغة او تهويل أو تهوين لتلك الأحداث أو المواقف التي نمر بها، أصلح صورتك الذاتية عن نفسك بالعمل والتدريب والتطوير والتعلم الذاتي، أرفض حماقة الأخرين ومطالبهم غير المعقولة، تذكر أن احترام الذات هو نتيجة لما تفعله ، وليس ما يعتقده الآخرون عنك.