قبل طرحه اليوم.. تعرف على إيرادات Dungeons & Dragons عالميا

تبدأ السينمات المصرية عرض فيلم Dungeons & Dragons بالتزامن مع اقتراب موسم عيد الفطر المبارك، بعد طرحه في دور العرض العالمية نهاية مارس الماضي.

Dungeons & Dragons

فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves حقق حتى الآن حوالي 157 مليون دولار عالميا، فيما بلغت إيراداته في البوكس أوفيس الأمريكي 74 مليون دولار.

فيلم Dungeons & Dragons

في إطار من المغامرات المليئة بالإثارة تدور أحداث الفيلم حول انطلاق لص وسيم ومجموعة من المغامرين بشكل غير متوقع في عملية سرقة ملحمية لاستعادة آثار مفقودة، ولكن سرعان ما تنحرف الأمور بشكل خطير عندما يدخل الفريق في مواجهة مع الأشخاص الخطأ.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

يستعيد الفيلم الروح المرحة للعبة تقمص الأدوار الأسطورية Dungeons & Dragons ولكن هذه المرة يأتي بها إلى شاشة السينما الكبيرة لتحقيق مزيد من المتعة والإثارة.