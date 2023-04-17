بكاميرا 108 ميجابكسل.. موبايل جديد من سامسونج للفئة المتوسطة 

أطلقت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية هاتفين ذكيين جديدين من الفئة المتوسطة تحت السلسلة A في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، لكن للأسف فإن أسعارهم ليست في متناول الجميع.

ومع ذلك ، قد تجلب الشركة قريبًا هاتفًا ذكيًا أكثر ملاءمةً للميزانية ، يطلق عليه اسم Galaxy F54. بينما لا يوجد إعلان رسمي حتى الآن ، أشار تقرير حديث إلى أنه من المتوقع إطلاق الهاتف في أبريل ، وكشف أيضًا عن بعض مواصفاته الرئيسية.

كما ورد في موقع SlashLeaks ، ستطلق سامسونج هاتف Galaxy F54 في الهند بنهاية شهر أبريل. لا يوجد تأكيد من العلامة التجارية حتى الآن ، لكن التوقيت يبدو معقولًا لأن الجهاز قد تلقى بالفعل شهادات مختلفة ، وتم نشر صفحة الدعم الخاصة به في كل من الهند وبنجلاديش.

من المتوقع أن يتميز هاتف Galaxy F54 القادم من سامسونج بحلقات كاميرا خلفية ثلاثية، وهو تصميم تستخدمه الشركة الكورية باستمرار هذا العام عبر هواتفها الرائدة من سلسلة S بالإضافة إلى هواتف السلسلة A ذات الأسعار المعقولة.

سوف يحتوي الهاتف الذكي من سامسونج على شاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة بجودة عرض Full HD + تبلغ دقتها 2400 × 1،080 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

سيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. وفي قسم الكاميرا الخلفية ، يمكن للهاتف الحصول على مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 108 ميجابكسل مع دعم تثبيت الصورة البصرية (OIS). قد يكون هناك أيضًا مستشعر ultrawide بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

من المحتمل أن يحتوي Galaxy F54 5G على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ويعمل بنظام Android 13 وواجهة مستخدم من One UI 5.1 ، يبلغ سمك الهاتف 8.4 ملم ويزن حوالي 199 جرام.