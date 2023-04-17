نقابة أطباء السودان تعلن حصيلة جديدة لضحايا الاشتباكات

أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الاثنين، ارتفاع ضحايا الاشتباكات في السودان إلى ما لا يقل عن 97 قتيلا وإصابة 365.

وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، سقوط 83 ضحية و1126 جريحا في اشتباكات السودان المستمرة على مدى يومين.

ومن ناحية أخرى، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع الرائد نجم الدين إسماعيل، عودته إلى صفوف القوات المسلحة والالتزام بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة.



وتبرأ نجم الدين في مقطع فيديو من الميليشيا المتمردة، معلنًا انسلاخه عنهم، وداعيًا الله أن يجنب بلاده الفتن، ويحقن الدماء.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد الجيش السوداني، أن الموقف العام مستقر وجرت اشتباكات محدودة مع الميليشيا المتمردة حول محيط القيادة العامة.

وسيطر الجيش السوداني على قواعد ومقرات الدعم السريع في بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي ومعسكر كرري بشمال أم درمان.