نقابة المهن الموسيقية تعلن وفاة مهندس الديكور زوسر مرزوق

أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة مهندس الديكور الشهير “زوسر مرزوق”.

وجاء في بيان النقابة الأتي: تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى مهندس الديكور العالمي الفنان الكبير زوسر مرزوق

الذي يعد واحد من اهم مهندسي الديكور على مستوى العالم".



يذكر أنه تخرج فى قسم الخزف بكلية الفنون التطبيقية 1964، حصل على دبلوم الدراسات العليا قسم الديكور باكاديمية الفنون 1972، و عمل مدرسا لفن الديكور بمعهد الفنون المسرحية ثم انتقل الى هيئة المسرح.





اقام معرضه الاول بمسرح الحكيم عام 1965، واقام معرضاً لأعماله فى اليونان، صمم ديكورات معظم مسرحيات المخرج عبد الغفار عودة، وتصميم ونحت تمثال الأمومة بهيئة الأمم المتحدة بنيويورك، تصميم تمثال دنشواي بمحافظة المنوفية، وتصميم تمثال نجيب محفوظ باتحاد الكتاب.