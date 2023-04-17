عيد الفطر متى؟.. البحوث الفلكية تحسم الأمر بعد شائعة الجمعة أم السبت

أكد الدكتور جاد القاضي، عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية والفيزيقية، أن الحسابات الخاصة بتحديد موعد أول أيام العيد محددة، ولكن بشكل عام " البيانات الفلكية تؤكد مولد هلال شهر شوال يوم الخميس الساعة 6.15 صباحًا".

وأضاف عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية والفيزيقية، خلال تصريحات على قناة الحدث اليوم، أن ما يردد أن العيد سيكون السبت أو الجمعة، أمر سابق لوقته، فـ استطلاع الهلال سيكون يوم الخميس.

ولفت إلى أن بالشكل العلمي الوقفة يوم الخميس والعيد الجمعة، ولكن القرار النهائي سيكون لـ لجنة الاستطلاع المنشرة بمحافظات الجمهورية.