عرض على موبايل Realme جديد بـ 2700 جنيه

تقدم شركة ريلمي هاتفها الجديد من سلسلة Narzo ، وهو هاتف Realme Narzo 50i Prime الجديد كُليًا، والذي يأتي قريب من Realme Narzo 50i الذي انضم للمنافسة في الأسواق المصرية منذ فتره كبيرة.

ويتوفر هاتف Realme Narzo 50i Prime بسعر رخيص وهو 7500 روبية هندية في موقع أمازون الهند(أي ما يعادل 2700 جنيه مصري ).

Realme Narzo 50i Prime

مواصفات هاتف Realme Narzo 50i Prime

يعمل هاتف ريلمي Realme Narzo 50i Prime، بواسطة معالج Tiger T612، من إنتاج شركة "يونيسوك" الصينية، بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 جيجابايت، قابلة للزيادة عبر microSD.

يأتي هاتف ريلمي Realme Narzo 50i Prime، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل.

ويقدم هاتف ريلمي Realme Narzo 50i Prime، كاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابكسل، و كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف ريلمي Realme Narzo 50i Prime على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 وات.



ويأتي هاتف ريلمي Realme Narzo 50i Prime، مزودا بواجهة المستخدم Realme Go Edition، و نظام التشغيل أندرويد 11.