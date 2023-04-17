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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المشاط : مجموعة البنك الدولي شركاء تنمية رئيسيين للحكومة لدعم النمو الاقتصادي

صدى البلد

حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، على لقاء ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، الذي يعتزم ترك منصبه بنهاية السنة المالية للبنك في 30 يونيو المقبل، وذلك خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023، بواشنطن. 

ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر ط لديفيد مالباس، على جهوده في دعم الشراكة بين مصر والبنك الدولي على مدار السنوات الماضية، وتعزيز برامج التعاون الإنمائي، وتنفيذ العديد من الشراكات والمشروعات التي تأتي في ضوء أولويات الدولة التنموية لتنفيذ أجندة التنمية 2030، ودعم الجهود في مختلف المجالات.

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وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مجموعة البنك الدولي، من شركاء التنمية الرئيسيين للحكومة لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من خلال البرامج في مختلف المجالات لاسيما الأمن الغذائي والاستثمار في رأس المال البشري، والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى دعم رئيس البنك الدولي لإقرار تقرير المناخ والتنمية القطري CCDR، والاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، والتي تستهدف بداية فصل جديد من التعاون المثمر بين الجانبين للسنوات المقبلة.

وضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، في مدينة شرم الشيخ، زار السيد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، مصر في إطار مشاركة البنك الدولي في المؤتمر، حيث شهد إلى جانب رئيس الوزراء إطلاق تقرير المناخ والتنمية القطري CCDR الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأثنى على الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي .

يستعرض تقرير المناخ والتنمية في مصر التحديات والفرص المتاحة لتحقيق التوافق بين الأهداف الإنمائية لمصر والمناخ. ويحدد التقرير فرص الحد من أوجه القصور، وإدارة المخاطر، وتقوية الأساس اللازم لزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وتتضمن الخيارات المحددة في التقرير ما يلي: (1) أساليب ونُهج التكيف الفعالة من حيث التكلفة للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، (2) الإجراءات والأنشطة التدخلية على صعيد السياسات لتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتهيئة حيز إضافي في المالية العامة لتمويل المشروعات التي تحد من تعرض الناس والاقتصاد لمخاطر الصدمات المناخية، و(3) الإجراءات التي يمكن أن تساعد على تجنب التقيد بالأنشطة التي ينبعث منها الكربون من خلال التغييرات على مستوى السياسات مع مراعاة خفض التكاليف ذات الصلة.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي عقدت تحت شعار «الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية»، بمشاركة محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.
 

التعاون الدولي صندوق النقد الدولى السنوات الماضية القطاع الخاص رانيا المشاط

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