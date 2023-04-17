الأمن يكشف حقيقة فيديو مطاردة ملاكي لـ سيارة إسعاف بكورنيش المعادي

كشف رجال الأمن بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" متضمنا قيام قائد سيارة ملاكى باعتراض طريق سيارة إسعاف بداخلها حالة مرضية بطريق كورنيش المعادى بالقاهرة، حيث تبين أن مشادة نشبت بين السائقين بسبب اصطدام سيارة الإسعاف بالسيارة الأخرى.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة ملاكى باعتراض طريق سيارة إسعاف بداخلها حالة مرضية بطريق كورنيش المعادى بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد مالك السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وتبين أنه أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة ، وبإستدعائه قرر بأنه أثناء سير سيارته بطريق كورنيش النيل بمنطقة مصر القديمة إصطدمت به سيارة إسعاف مسرعة ، فحدثت بينه وبين قائدها مشادة كلامية تطورت لقيام قائد سيارة الإسعاف بالتعدى عليه بالسب وفر مسرعا بالسيارة، فقام بمحاولة اللحاق به وإستيقافه والإستغاثة بالخدمات المرورية لإتخاذ إجراء قانونى ضده ، إلا أنه علم بأن سيارة الإسعاف بداخلها حالة مرضية فقام بالإنصراف ورفض إتخاذ إجراء قانونى.