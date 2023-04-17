الإسكان تطرح قطعة أرض في الشروق بالشراكة مع القطاع الخاص.. تفاصيل

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، عن تفاصيل طرح جديد للأراضي بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بالحصة العينية.

وتطرح وزارة الإسكان أرضًا بمساحة 29.6 فدان بنشاط عمراني بسعر 4040 جنيها للمتر بمدينة الشروق.



وحددت الإسكان الشروط البنائية للأراضي كالتالي:

1- نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50% من اجمالي مساحة الأرض.

2- النسبة البنائية للعمارات لا تزيد عن 50% من المساحة المخصصة للإسكان.

3- النسبة البنائية للفيلات ( توين / تاون / كوارتر ) لا تزيد عن 45% من المساحة المخصصة للفيلات والفيلا المنفصلة لا تزيد عن 40% من المساحة المخصصة للفيلات.

4- الارتفاع: ( أرضي + دور علوى) للفيلات – (أرضي + 3أدوار علوية ) للعمارات ويسمح بإقامة غرف للأسطح بحيث لا تزيد مساحتها عن 25% من المساحة المبنية بالدور الأرضي.

5- ترك مسافة بين عمارات المشروع وفيلات أي مشروع مجاورة ان وجد لا تقل عن 50م شاملة عروض الطرق والارتدادات ويتم ترك مسافة 8م بين العمارات وبعضها داخل المشروع.