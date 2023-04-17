قومي المرأة بأسوان ينظم 26 جلسة دوار بقرى حياة كريمة

ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

واصل فرع المجلس القومى للمرأة تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنظيم 26 جلسة من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل 13 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ، وذلك بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية لتطبيق محورى التمكين الاقتصادى للمرأة، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى.

ويأتي ذلك استكمالاً لتنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

جلسات الدوار

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد استهدفت جلسات الدوار توعية 1300 سيدة بقرى حياة كريمة منها 10 قرى بمركز إدفو وهى القنان والإيمان وهلال والشراونة والكلح غرب والسباعية والبصيلة بحرى والرديسية قبلى والصعايدة والمفالسة ، بجانب 3 قرى فى مركز كوم أمبو وهى سلوا بحرى ، وسلوا قبلى ، والشبيكة.

وأشارت هدى مصطفى إلى أن الجلسات تناولت العديد من المناقشات والحوارات المفتوحة للرد على الأسئلة والاستفسارات الخاصة بموضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية ، بجانب موضوعات التربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات المجتمعية الأخرى .

احتفالات متنوعة

هذا ووسط أجواء من الود والمحبة وتوزيع الألعاب على الأطفال وكروت التهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسى شهد الاحتفال بعيد القيامة المجيد فى أسوان إقبالاً شعبياً كبيراً بتهنئة المسلمين لإخوانهم الأقباط فى مختلف الكنائس التابعة لطوائف الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية يتقدمهم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان يرافقه نائبة المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد ، بجانب المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، بالإضافة إلى القيادات الأمنية والعسكرية والبرلمانية والسياسية والحزبية والنقابية والتنفيذية ، فضلاً عن قيادات الأوقاف والأزهر الشريف.

حيث كان فى إستقبالهم بكاتدرائية الأرثوذكس نيافة الأنبا بيشوى مطران أسوان وقساوسة وكهنة الكاتدرائية للأقباط الأرثوذكس ، وقد أكد محافظ أسوان على وروح المحبة التى تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية وبأن وحدة وتماسك الشعب المصري هى الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية ، وهو الذى يشدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع فعاليات الإحتفال بالأعياد الدينية ليعطى رسالة للعالم بأن مصر هى رمز المحبة والحياة.