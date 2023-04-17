عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان من 10 نقاط.. السودان يرفض التدخل الخارجي.. ويعلن: الحل عسكري فقط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانًا للرأي العام والمجتمع الدولي حول الأحداث التي بدأت يوم السبت، وتضمن البينا الذي تم نشره على وكالة الأنباء السودانية الرسمية، 10 نقاط هامة تكشف تفاصيل الأحداث خلال الأيام الماضية، وكذلك تتضمن 3 قرارات هامة فيما يخص الموقف من المبادرات الدولية، والموقف من قوات الدعم السريع، وكذلك موقف الهيئات الدبلوماسية داخل السودان، وهي: 

  1. فيما يخص الجهود الدولية الرامية للمساعدة في تهدئة الأحوال في البلاد، نعلمهم أن الأمر هو شأن داخلي ينبغي أن يترك للسودانيين لإنجاز التسوية المطلوبة فيما بينهم بعيداً عن التدخلات الدولية.
  2. أصدر رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان قرارًا بحل الدعم السريع وإعلانها قوة متمردة على الدولة وسيتم التعامل معها على هذا الأساس.
  3. الجهات المختصة اتخذت جميع الاجراءات اللازمة لحماية جميع مقار  ومنسوبي البعثات الدبلوماسية المعتمدة فى الخرطوم.
  4. الأحداث نتجت عن تمرد قوات الدعم السريع علي القوات المسلحة السودانية في عدد من المواقع بالعاصمة وبعض المدن الأخرى.
  5. الهجوم كانت بدأته قوات الدعم السريع على مقر سكن رئيس مجلس السيادة الانتقالي ببيت الضيافة المجاور للقيادة العامة للقوات المسلحة.
  6. الهجوم حدث في يوم الاجتماع المقرر بين رئيس مجلس السيادة القائد العام وقائد قوات الدعم السريع، الأمر الذي يدل على سوء النية من طرف الدعم السريع.
  7. تصدت القوات المسلحة انطلاقًا من واجبها ومسؤوليتها الوطنية في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد لدحر الهجوم.
  8. طرد قوات الدعم السريع من محيط القيادة العامة وكذلك المقار الأخرى التي حاولت تلك القوات المتمردة الاستيلاء عليها كالقصر الجمهوري ومطار الخرطوم ومقر هيئة الإذاعة والتلفزيون.
  9. تمكنت القوات المسلحة من إلحاق الهزيمة بالمتمردين وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات الأمر الذي دفع أعدادًا كبيرة منهم للاستسلام أو الهروب من ساحة المعركة إلى الولايات المجاورة لولاية الخرطوم.
  10. القوات المسلحة تعتمد إستراتيجية قتالية تهدف لتقليل الخسائر وسط المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة.
السودان الدعم السريع الجهود الدولية الخارجية الحل العسكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنك مصري يطرح شهادة إدخار بعائد تراكمي 39٪ تدفع مقدما

غياب 15 لاعبا.. كيف يظهر فريق الأهلي اليوم أمام سموحة ؟

2500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية

كلام نهائي.. عيد الفطر هذا اليوم فلكيًا والإفتاء تستطلع هلال شوال الخميس

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

اتحاد الكرة عن عقوبة كهربا: يقف تنفيذها في هذه الحالة

مفاجأة في سعر الذهب خلال شم النسيم .. تفاصيل

بفرمان الفيفا .. تطورات في شكوى كهربا والأهلي ضد مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

مشهد مبهج.. حفظة القرآن يحضرون مباراة كرة بالمغرب فهل فاز فريقهم؟

الجزائر: عدد مرضى السكر بالبلاد وصل إلى 4 ملايين مصاب

طقوس مبهرة.. حق الملح عادة مغربية لتكريم الزوجة لجهدها في رمضان

البابا فرانسيس يرفض اتهام يوحنا بولس الثاني في قضية فتاة الفاتيكان

عاجل .. وفد من 3 رؤساء أفارقة يتوجه إلى السودان

زيارة مسؤول إفريقي والمبادرة المصرية مع اجتماع عربي..حصاد الساعات الأخيرة لأحداث السودان

لإرساء سلام دائم.. المغرب يدعو لاستئناف الحوار بين مختلف الأطراف بالسودان

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يتوجه إلى السودان فورا

ترشيحاتنا

35 طالبا بـ9 مدارس | ننشر تفاصيل البعثة التعليمية المصرية في السودان

أستاذ فلك: علميا لا يمكن إثبات مواعيد ليلة القدر

تحرك برلماني عاجل لـ إعفاء أبناء الشهداء من مصروفات أكاديمية الشرطة

بيان من 10 نقاط.. السودان يرفض التدخل الخارجي.. ويعلن: الحل عسكري فقط

أعمال ليلة القدر وسننها المهجورة .. 8 أمور لا تغفلها حتى أذان الفجر

رضا حجازي يجري اتصالا للاطمئنان على البعثة التعليمية المصرية في السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبر قوة بصرك.. 3 بومات مختبئات بين الدجاج| هل عثرت عليها

أقل مجهود وتكلفة.. طريقة عمل كشري الحلة الواحدة

لا تتجاهلها.. علامة تظهر لطفلك تشير إلى مرض خطير ومميت

وداعا جوليا وبنات ألفة.. أبرز المشاركات العربية في مهرجان كان السينمائي 2023

فيديو

بنك مصري يطرح شهادة إدخار بعائد تراكمي 39٪ تدفع مقدما

عيار الذهب فلت.. الجرام وصل 2350 جنيها بدون مصنعية وهذا موقف الدولار

طقس شم النسيم.. ارتفاع درجة الحرارة وتحذير من البرودة في المساء

دفعت تمن جمالي ومش بفكر في عمرو دياب .. رد شيرين على زواجها من الهضبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ