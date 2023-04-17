الجيش الأمريكي يعلن استهداف قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية بشمال سوريا

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، استهدفت القوات الأمريكية قياديا في تنظيم الدولة الإسلامية بشمال سوريا كان مسؤولاً عن التخطيط لهجمات في الشرق الأوسط وأوروبا، وفق ما أعلنت القيادة الوسطى للجيش الأميركي "سنتكوم"، مرجحة مقتله.

وقال قائد القيادة الوسطى مايكل كوريلا إن العملية التي شنتها قواته بواسطة طائرة مروحية أسفرت "على الأرجح عن مقتل الشخص المستهدف"، كما أوقعت "قتيلين مسلحين آخرين" في المكان.

وأوضحت سنتكوم أن القيادي البارز المستهدف كان "مسؤولاً عن التخطيط لهجمات إرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا".

وقال كوريلا في البيان إن التنظيم المتطرف "لا يزال قادراً على شن عمليات في المنطقة ويبغى أن يضرب أيضاً خارج الشرق الأوسط".

مقتل أو إصابة أي جندي أمريكي

ولم تسفر العملية عن مقتل أو إصابة أي جندي أمريكي أو مدنيين، وفق القيادة الوسطى للجيش الأميركي سنتكوم.