السلام النفسي.. مفتي الجمهورية يكشف علامات ليلة القدر| فيديو

تحدث الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن علامات ليلة القدر2023.



وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "كل يوم فتوى"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا لتحري ليلة القدر في تلك الأيام المباركة خاصة في الليالي ذات الأعداد الفردية، وهي ليلة مشهودة يحصل فيها مزيد اتصال بين العباد وربهم سبحانه، وهي أول ليلة نزول القرآن الكريم على قلب النبي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة سلام تنزَّل الملائكة فيها بالبركة والرحمة".

وأضاف: "العلماء تحدَّثوا حول بعض الظواهر، لكن الأفضل هو الشعور بالسلام النفسي والطمأنينة واستنارة القلب والإقبال على الله بالعبادة والخشوع والتضرع".

وأشار إلى أن الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلم كان قد علم موعد ليلة القدر على وجه التعيين، ثم أُنسيها لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ليتحفَّز الناس إلى العبادة والدعاء في العشر الأواخر، وعدم تخصيص ليلةً بعينها.