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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالة الإمام الحلقة 26.. مشادة كلامية بين خالد النبوى وجمال عبدالناصر

رسالة الإمام
رسالة الإمام

شهدت الحلقة 26 من مسلسل “رسالة الإمام” تطورا جديدا في الأحداث حيث دخل الإمام الشافعى “خالد النبوى” في حالة من الجدل الشديد مع طلاب العلم بسبب خلافه مع بعض ما توصل اليه الإمام مالك. 

ودخل الإمام الشافعى في مشاهد كلامية مع ابن عبد الحكم “جمال عبد الناصر” ولذى يرى أن الإمام مالك هو المرجع الرئيس وأكثر الأئمة علم وهو نفس رأى الإمام الشافعى إلا انه يختلف معه فى بعض الأمور خاصة أنه كان يفسر بعض الأمور الفقهية على القرأن والسنة والرأي ولكن الشافعي يرى أن تفسير الإمام لابد ان يكون من كتاب الله وسنة رسوله فقط. 

أما السرى “حمزة العيلى" قرر ان ينقل الجروى “نضال الشافعى” الى تنيس ليبعده عن الفسطاط، وهو الامر الذى اغضب الجروى لكنه امتثل الى أوامره بحكم أنه والى الفسطاط الجديد.   

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أبطال مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث المسلسل  في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعًا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد بن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.
 

“رسالة الإمام” مسلسل “رسالة الإمام” خالد النبوى الإمام الشافعي الإمام مالك جمال عبد الناصر

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