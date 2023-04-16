رسالة الإمام الحلقة 25.. خالد النبوى يفصل بين متنازعين والفيلم ينصح فواز بالهرب

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 25 تطور جديد فى الأحداث حيث يقابل السرى “حمزة العيلى” المطلب “وليد فواز” بعد أن تولى الفسطاط وطالبه بضرورة الهرب قبل أن يتم القاء القبض عليه من الجروى قائد الجند “نضال الشافعى” والذى يرغب فى قتله.

بينما فاطمة الابنة الصغرى للإمام الشافعى تتحدث مع شقيقتها الكبرى زينب وتكشف لها أن حسنة “أروى جودة” تشك فى ملابسات وفاة زوجها وقامت بتحليل بعض ملابسه التى كان يرتديها يوم وفاته وتشك بأنه تعرض لاعتداء من قبل شخص ما.

أما الإمام الشافعى “خالد النبوى” فقام بإملاء مساعدية بعض الكتابات الخاصة بكتاب الليث ابن سعد لتدوينها وتجميعها فى كتاب واحد وتحدث فى منتصف كلامه عن الجنة والنار وأنهما من الأمور الأبدية فى حياة الإنسان.

وقرر صهيب “محمد علاء” أن يترك قبيلته الاحواف ويتواجه إلى تعليم الأطفال الكتابة والقراءة والقرآن وذلك بعد أن علم بقتل أبو بشر وهروب المطلب.

وفصل الإمام الشافعى بين اثنين من اهل الفسطاط يعملان بالخضار وطالبهما بضرورة عدم الغش وأن يكون هناك امانه فى التعامل فيما بينهما دون أن يصل الأمر بينهما إلى القتل أو الخلاف الحاد.

أبطال مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث المسلسل في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعًا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد بن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.