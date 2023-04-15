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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالة الإمام الحلقة 24|حمزة العيلى يدخل الفسطاط.. وخالد النبوي: المرأة من حقها طلب العلم

رسالة الامام
رسالة الامام

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 24 تطورا جديدا فى الأحداث حيث يتولى السرى "حمزة العيلى" إدارة الفسطاط ويدخلها بعد أن يلقى خطابات على أهلها حيث يتعود بأن يعم العدل والخير البلاد.

بينما يقرر الإمام الشافعى "خالد النبوى" أن يصطحب ابنتيه فاطمة وزينب ومعها إحدى الفتيات التى طلبت حضور جلسات العلم فى المسجد وأكد الشافعى أن طلب العلم فريضة على كل مؤمن ومؤمنة.

أما زوجة الإمام الشافعى سماح السعيد يداهمها المرض وتحاول حسنة "أروى جودة أن تعالجها.

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أبطال مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث المسلسل  في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعًا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد بن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا. 

خالد النبوى أروى جودة نضال الشافعي حمزة العيلي رسالة الإمام مسلسل رسالة الإمام

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