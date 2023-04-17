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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قيمة زكاة الفطر.. الأحكام الكاملة لها ووقت إخراجها

زكاة الفطر
زكاة الفطر

قيمة زكاة الفطر في الإسلام تحددها دار الإفتاء المصرية، كل عام بحسب التغيرات المالية، حيث شرعت زكاة الفطر طهر للصائم، وإغناء الفقراء عن السؤال والحاجة في يوم العيد، لقول النبي "أغنوهم في هذا اليوم".

 

 

قيمة زكاة الفطر 2023

 

كشفت دار الإفتاء المصرية، طريقة حساب قيمة زكاة الفطرة 2023، والتي حددها مفتي الجمهورية بـ 30 جنيها كحد أدنى، قائلة: «حسبناها على القمح اللي بيتعمل منه العيش، اللى كل الناس في مصر بتاكله، لأن بيوت كتير مش بتاكل لا رز ولا تمر ولا زبيب».

وأضافت دار الإفتاء: "سعر أردب القمح ١٧٠٠ جنيه، والأردب فيه ١٥٠ كيلو، يبقي سعر الكيلو  ١١.٣٣ إحدى عشر جنيه وثلاثة وثلاثون قرشًا".

وأوضحت: "الزكاة ٢.٦ كيلو، نضرب ٢.٦ كيلو مضروبا فى ١١.٣٣، يطلع الناتج ٢٩.٤٦، ودار الإفتاء قالت إنه ٣٠ جنيه، و ٣٠ جنيه الحد الأدنى يعني طلع اكتر من ٣٠ جنيه لو معاك ودخلك يسمح، بس اللى مش هيقدر فأقل حاجة يطلعها عن الفرد ٣٠ جنيه".

وتابعت: " ٣٠ جنيه قليل مش هتعمل حاجة، يبقى تطلع ما ترضاه نفسك وتحس انه له قيمة لكن لا تقل عن ٣٠ جنيه، ولا تلزم غيرك يطلع زيك لأن ممكن يكون غير قادر".


مصارف زكاة الفطر

 

تصرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين وكافة المصارف المالية التي ذكرها الله عزوجل في آية مصارف الزكاة وهي (ِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).

ويجوز أن تعطى لفقير واحد، أو توزع بين عدة أشخاص.


لمن تعطى زكاة الفطر؟

تجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى ، كبيرا او صغيرا، غنيا أو فقيرا، توفر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته.

ويخرجها المسلم عن نفسه وزوجه وعن كل من تلزمه نفقته كأولاده الصغار والكبار الذين هم تحت ولايته والوالدين الفقيرين، فزكاة الفطر تابعة للنفقة.


وقت زكاة الفطر

 

يستحب إخراج زكاة الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وقبل صلاة صلاة عيد الفطر ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان إلى غروب شمس يوم العيد.

مكان زكاة الفطر

 

الأصل أن تخرج زكاة الفطر في بلد المزكي في البلد الذي يقيم لكون زكاة الفطر تتعلق بالأبدان ويجوز أن ينقلها إلى بلد آخر كبلده الأصلي إذا كان مغتربا لمصلحة معتبرة كعدم وجود فقير في مكان إقامته.

 

مقدار زكاة الفطر

 

الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعاما ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام مالا، ويراعى في ذلك مصلحة الفقير، كما يجوز أن يخرجها المسلم بنفسه أو يجوز أن يوكل غيره في إخراجها عنه.

ومقدار زكاة الفطر، هو صاع من غالب ما يتخذه الناس قوتا في بلدهم، كالقمح والأرز واللوبيا والعدس والفول والزبيب وغير ذلك مما يقتات، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال "فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".

والصاع من القمح ما يساوي بالوزن: اثنان كيلو وأربعون جراما تقريبا، أما بقية السلع كالأرز والفول والزبيب، التي يجوز إخراج الزكاة منها: فمتوسط الصاع فيها: اثنان كيلو ونصف تقريبا.

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