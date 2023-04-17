بدلا من إندونيسيا.. الأرجنتين تستضيف كأس العالم للشباب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا"، عن منح الأرجنتين شرف استضافة بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، بدلًا من إندونيسيا.

وبحسب بيان “فيفا”، فإن الأرجنتين قدمت عرضا لاستضافة المونديال في أعقاب استبعاد إندونيسيا من استضافة البطولة، ليتم اختيارها لاستضافة تلك النسخة في الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو 2023.

وستشارك الأرجنتين في البطولة بدلًا من إندونيسيا التي كانت متأهلة لتلك النسخة بصفتها البلد المستضيف.

وتُجرى مراسم قرعة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، يوم الجمعة 21 أبريل بمقر فيفا بـ زيوريخ السويسرية.