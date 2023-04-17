المداح الحلقة 27.. محمد رياض يهدد عبد العزيز مخيون وتامر شلتوت يواجه لوسى

شهد مسلسل المداح أسطورة العشق الحلقة 27 تطورا جديدا فى الأحداث حيث هايم “محمد رياض” يهدد “الأمير ”عبد العزيز مخيون" باصابة ابنته حال عدم تنفيذ ما يطلب منه وهو أن يقنع صابر “حمادة هلال” بأن يقتل ابنه ويتخلص من جنين أمينة “سلمى أبو ضيف”.

بينما يواجه وليد او عماد “تامر شلتوت” الجنيه هند بنت الأحمر “لوسى” والتى تطالبه بالرجوع عن مساعدة صابر وهو الأمر الذى يرفضه ويؤكد لها ان صابر هو من سيقضى عليهم وانه يساعده من اجل تحقيق ذلك.

أما أحلام “رانيا فريد شوقى” تفسر الى رحاب “هبة مجدى ”الحلم الذى شاهدت فيه قرين صابر لتؤكد عليه أن صابر يعلم مكان ابنه عز ولم يرغب فى ابلاغها وتحاول أن تتعصى رحاب على زوجها بينما يدخل صابر ويوجه كلامه الى أحلام بضرورة الابتعاد عن حياته والمقربين منه وان تبعد أيضا شياطينها عن رحاب.

ويذهب صابر الى الدكتور إبراهيم “خالد زكى” والذى يحاول ان يفسر معه بعض الامور التى مر بها صابر وساله عن ما سر عدم القيام بخلوة لقراءة القران ليرد صابر المداح أنه مقصر فى هذا الأمر هذه الفترة دون إيردته.

ويذهب الامير الى صابر ويكشف له كل ما تعرض له وانه وقع ضحية الجن مرة اخرى وانهم هددوه بابنته وقرر ان يبتعد عنه حتى لا يضر به مرة اخرى.

وتلقى الشرطة القبض على منال “دنيا عبد العزيز” بسبب اتهامها بقتل مساعد حسن زوجها “خالد سرحان”.

أبطال مسلسل المداح

يشارك في مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهما يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التي تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.

المسلسل يشارك في بطولته كل من حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رنيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل المداح

تدور قصة مسلسل “المداح 3 أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضا أزمات.

