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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كان صعبان عليا.. شيرين رضا: فرحت لما أبويا مات

الفنانة شيرين رضا
الفنانة شيرين رضا

قالت الفنانة شيرين رضا، “فرحت إن أبويا اتوفى عشان يرتاح، وأنا كنت بحب أبويا فوق ما أى حد يتخيل، وقعد 10 سنين تعبان ومريض، وهو كان صعبان عليا، خاصة أنه كان رياضي”.

وقالت شيرين رضا، خلال لقاء لها لبرنامج “أنا والقناع”، عبر فضائية “الحياة”، أن “والدي كان محبوس جوا جسم كان تقريبا انتهى، ودي حاجة كانت وجعاني، وكنت حاسة أنه سجين للجسم ده، وهو مكانش قادر يمشى أو يتحرك”؟

 

 ملقيتش اللي يشبه أبويا

وتابعت الفنانة شيرين رضا، “أنا دعيت أن ربنا يرحمهم من العذاب ده بأي طريقة، وأنا صغيرة كنت بقول لأبويا انى هتجوز شخص يشبهلك، ولكن ملقيتش اللي يشبه أبويا”.

شيرين رضا برنامج “أنا والقناع” فضائية “الحياه الاب الفنانة شيرين رضا

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