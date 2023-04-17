عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الغربية: خطة طوارئ لتقديم التأمين الطبي لاحتفالات الأعياد

وكيل الصحة بالغربية
وكيل الصحة بالغربية

تابع الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية تطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات المصريين، بأعياد القيامة المجيد، وشم النسيم، على مدار الأيام المقبلة، والتي تتضمن تقديم الخدمات (العلاجية، الإسعافية، الوقائية) وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

محافظ الغربية يناقش خطة إدخال المرافق لمستشفى طنطا الجديد والسنطة المركزي

كما تفقد سيارات الطوارئ وانتشار فرق التواصل المجتمعي حول الكنائس المختلفة بهدف تقديم التأمين الطبي للمترددين على الصلوات أثناء الأعياد ، وتقديم الأدوية المختلفة للمواطنين بالمجان من خلال الأطباء والصيادلة والرائدات الريفيات.

txt

شاهد.. جولة صباحية لمحافظ الغربية لتفقد مشروعات حياة كريمة بزفتى

كما شدد على تكثيف المرور الدوري على المنشآت الطبية خلال فترة الاحتفال بالأعياد، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات،  ومتابعة توافر كافة الخدمات الطبية للمرضى، وكذلك التزام الفرق الطبية بنوبتجيات وجداول العمل خلال تلك الفترة، ورفع تقارير دورية

IMG-20230417-WA0111
IMG-20230417-WA0111
IMG-20230417-WA0110
IMG-20230417-WA0110
IMG-20230417-WA0109
IMG-20230417-WA0109
IMG-20230417-WA0108
IMG-20230417-WA0108
IMG-20230417-WA0107
IMG-20230417-WA0107
الغربية محافظ الغربية مستشفيات الأدوية وزارة الصحة الدكتور طارق رحمي صحة الغربية الخدمات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنك مصري يطرح شهادة إدخار بعائد تراكمي 39٪ تدفع مقدما

مواطن العفة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاعتداء على سائحة فرنسية

نلبس صيفي ولا شتوي في العيد.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الجو

زحام على محلات الذهب.. سر الإقبال الكبير على الشراء رغم تذبذب الأسعار

غياب 15 لاعبا.. كيف يظهر فريق الأهلي اليوم أمام سموحة ؟

بفرمان الفيفا .. تطورات في شكوى كهربا والأهلي ضد مرتضى منصور

إجراء عاجل لمنع الغش بامتحانات الترم الثاني 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي

مفاجأة كهربا.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة

موضوعات متعلقة

"نور يمشي على الأرض".. محافظ الغربية يكرم 35 طالبا من حفظة القرآن|صور

ضبط 3 أشخاص متهمين بالاعتداء على أطباء مستشفي سمنود بالغربية.. والنيابة تحقق

مصادرة 1.5 طن ملبن وزبيب وعجوة منتهية الصلاحية في طنطا

أوقاف الغربية تخصص 370 ساحة لصلاة عيد الفطر بمراكز ومدن المحافظة

وقف 11 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بالمحلة

مصادرة 6 آلاف صاروخ ألعاب نارية في أسواق الغربية

تحرير 185 مخالفة مرورية في حملات أمنية بالغربية

كيلو كباب.. حبس صاحب مطعم مشويات و3 عمال اعتدوا على زبون بالمحلة

ترشيحاتنا

كيف ترى ليلة القدر في المنام؟ حقيقة كشفها النبي محمد

محمد شريف يتقدم للأهلي بهدف رائع في مرمى سموحة

الشوط الأول.. المقاولون يباغت الزمالك بهدف التقدم

محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك ليدز يونايتد

البرلمان العربى يطالب بالتدخل العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين

إسكندرانية وجوزي مش رجل أعمال.. جوري بكر تكشف أسرارا عن حياتها الخاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. تناول هذا النوع من الطعام يزيد من الإصابة بالنوبة القلبية

مسلسل ستهم الحلقة 26.. روجينا ترفض الزواج للمرة الثالثة وتهين رماح

رغم إصابة واحدة فقط.. توأمتان متطابقتان تعانيان من نفس أعراض السرطان| تفاصيل

في يومه العالمي .. كل ما تريد معرفته عن الهيموفيليا

فيديو

مفيش مستحيل.. سيدة أردنية تنجب بعد 27 سنة زواجا و15 محاولة أطفال أنابيب

جوزها حقنها بالمخدرات ليحولها إلى مدمنة مثله..قصة نيرة تفطر القلوب |شاهد

إيقاف كهربا| تطورات جديدة تمنع العقوبة.. وتحرك عاجل من الأهلي.. شاهد

إفطار أسري واعتكاف.. هكذا كان يقضي رؤساء مصر السابقون شهر رمضان|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ