وكيل صحة الغربية: خطة طوارئ لتقديم التأمين الطبي لاحتفالات الأعياد

تابع الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية تطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات المصريين، بأعياد القيامة المجيد، وشم النسيم، على مدار الأيام المقبلة، والتي تتضمن تقديم الخدمات (العلاجية، الإسعافية، الوقائية) وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

كما تفقد سيارات الطوارئ وانتشار فرق التواصل المجتمعي حول الكنائس المختلفة بهدف تقديم التأمين الطبي للمترددين على الصلوات أثناء الأعياد ، وتقديم الأدوية المختلفة للمواطنين بالمجان من خلال الأطباء والصيادلة والرائدات الريفيات.

كما شدد على تكثيف المرور الدوري على المنشآت الطبية خلال فترة الاحتفال بالأعياد، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، ومتابعة توافر كافة الخدمات الطبية للمرضى، وكذلك التزام الفرق الطبية بنوبتجيات وجداول العمل خلال تلك الفترة، ورفع تقارير دورية

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