عقوبة كهربا غير قانونية.. خبير لوائح يفجر مفاجأة

فجر عامر العمايره خبير اللوائح، مفاجآت من العيار الثقيل بشأن العقوبة المُسربه من لجنة الانضباط ضد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي.

وقال عامر العمايره خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ستاد القاهرة" مع الإعلامي أحمد أسامه على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: حسب لوائح الاتحاد الدولي تسري قوانين ولوائح الاتحاد الدولي والإفريقي على أي مخالفة في حالة عدم وجود ما يفيد بالعقوبة في اللوائح الداخلية".

واستكمل:" ما تم تسريبه من عقوبات مخالف للوائح الاتحاد الدولي، يجب أن يكون التحقيق مع أي عنصر من عناصر اللعبة سري ولا يتم تسريب أي تفاصيل من التحقيقات".

وتابع:" العقوبة المُسربة ضد كهربا بإيقافه 12 مباراة وغرامة مليون جنيه غريبة، أقصى عقوبة داخل لائحة العقوبات إيقاف 6 مباريات و50 ألف جنيه غرامة".

وأضاف عامر العمايره:" عقوبة كهربا بناءً على النيه والعقوبة على النيه غير متواجده في لائحة العقوبات".

واستطرد :"في حال تم إعلان العقوبة بشكل رسمي، يجب على النادي الأهلي إرسال خطابين للاتحاد المحلي والاتحاد الدولي باللغة العربية والإنجليزية ويؤكد فيه على إن تشكيل اللجنة غير قانوني".

وشدد العمايره أن اعتراض الأهلي يجب أن يكون على شرعية اللجنة وليس اعتراض على عقوبة اللاعب، في حال الاعتراض على عقوبة اللاعب فقط هذا يؤكد اعتراف الأهلي بشرعية اللجنة.

وأختتم عامر العمايره :" بعد خطابات الأهلي يتم إرسال لجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لتولي الأمر ".