أحمد موسى يكشف موقف لجنة الاستئناف من عقوبة كهربا.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، موقف لجنة الاستئناف من عقوبة لاعب النادي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": " تم إبلاغ رئيس الاتحاد المصري لكرة المصري جمال علام بشأن قرارات أزمة كهربا، رئيس الاتحاد فتح الظرف أو مفتحوش هو يعلم القرارات".

وأضاف: "من يقول إن اللجنة قراراتها غير صحيحة فهو مخطئ، واللجنة بدأت وسألت كهربا ورئيس الزمالك، وحضر عن الأخير اثنان من المحامين، وسألت مصدرا عن العقوبة، فالحد الأدنى للعقوبة لا يقل عن 50 ألف جنيه، ولا حد أقصى.

وبشأن إخطار النادي الأهلي، فالاتحاد المصري هو المعني بإخطار الأهلي والزمالك، وهناك لجنة الاستئناف يترأسها القاضي عادل الشوربجي، والسؤال هل التظلم على القرارات يوقف العقوبة؟.

وأشار: " يبدأ تنفيذ العقوبة بعد انتهاء الـ10 أيام، تفحص لجنة الاستئناف التظلمات التي تصل إليها، واللجنة حينها تملك إلغاء العقوبة، أو تخفيفها، أو تقرها وتؤيد العقوبة".